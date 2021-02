Grote reddingsoperatie in Himalaya na gletsjer-drama, vrees voor vele doden

In het noorden van India werken reddingwerkers met man en macht om tientallen medewerkers van een elektriciteitscentrale uit een tunnel te redden. Gisteren brak daar een deel van een gletsjer af, waardoor een enorme hoeveelheid water en modder vrijkwam. Er zijn zeker achttien doden. 165 mensen worden nog vermist.

De reddingsoperatie in de noordelijke deelstaat Uttarakhand in de Himalaya, waarbij zo'n 2000 man van het leger, paramilitaire groeperingen en politie betrokken zijn, richt zich nu op het naar boven halen van 37 medewerkers die vastzitten in de tunnel. Er is nog geen contact met hen geweest.

Gisteren werden twaalf medewerkers gered die vastzaten in een andere tunnel. Een van de overlevenden vertelde tegen persbureau AP dat ze eerst dachten dat er regen binnenstroomde, maar toen modder erbij kwam, wisten ze dat er een groot probleem was. Met een mobiele telefoon wisten ze de hulpdiensten te informeren.

Stuwdam

De vrees bestaat dat er nog veel meer doden geborgen gaan worden. De elektriciteitscentrale ligt bij een stuwdam in een rivier. De grote water- en modderstroom dwong inwoners van dorpen die langs de rivier liggen tot evacueren. De Indiase hulpdiensten hebben op sommige plekken voedsel en medicijnen gedropt.

Waarnemers zeggen dat het afbreken van de gletsjer waarschijnlijk alles te maken heeft met klimaatverandering.