Deel basisscholen weer open: 'Kinderen hebben hier lang naar uitgekeken'

Na bijna acht weken dicht te zijn geweest vanwege corona, zijn overal in het land basisscholen weer opengegaan. Een groot deel blijft vandaag vanwege het winterse weer echter nog dicht.

In de provincie Groningen zijn de meeste basisscholen vandaag niet open en meer dan vijftien scholenkoepels in Drenthe hebben besloten de basisscholen dicht te houden, meldt RTV Drenthe.

Alle 24 scholen van Stichting Agora in de regio Zaanstreek-Waterland zijn ook nog dicht. "Daartoe hebben we gisteren moeten besluiten omdat de verwachting was dat er veel chaos in het verkeer zou zijn en in het openbaar vervoer", zei bestuurslid Rien Spies vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal.

"Het was niet zeker of iedereen op tijd op school kon zijn, of überhaupt kon komen. En we kunnen klassen vanwege corona niet mengen als er te weinig leraren zouden zijn." Er is wel noodopvang geregeld voor kinderen van ouders die een cruciaal beroep hebben. "We schatten dat zo'n 15 procent hier gebruik van maakt."

Almere

Ook op andere plekken zijn basisscholen dicht, meestal omdat een deel van de leraren niet in de buurt van de school woont en nu niet of moeilijk op werk kan komen.

39 scholen van de Almeerse Scholen Groep blijven vandaag gesloten. "Dat is een grote teleurstelling voor de leerkrachten en de leerlingen", zegt Susanne Olivier van het college van bestuur tegen Omroep Flevoland. Schoolvereniging Rehoboth in Urk heeft de zeven scholen die eronder vallen wel geopend. De meeste leraren komen uit het dorp en konden wel komen.

Vijftien basisscholen van scholengroep IJsselgraaf in de gemeenten Bronckhorst, Doesburg en Doetinchem en Velp zijn niet open. Ook sommige middelbare scholen in de regio - die eigenlijk open zouden zijn voor examenklassen - zijn dicht. Alle veertien scholen van onderwijsgroep Quadraam (regio Arnhem) houden de deuren gesloten voor examenklassen. Er is ook geen noodopvang, meldt Omroep Gelderland.

In Zeeland bijna alle basisscholen open

In Brabant is het overgrote deel van de scholen wel open. In Zeeland zelfs bijna allemaal. "Iedereen is er klaar voor. Het winterweer is in Zeeland, in tegenstelling tot in veel steden, geen spelbreker", zegt Pim van Kampen, voorzitter van de Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland tegen Omroep Zeeland.

Een voorbeeld van een school die vandaag weer opstart, is basisschool De Notenbalk in Harmelen. Directeur Floris van Veldhoven zei in het NOS Radio 1 Journaal dat het wel spannend was, gezien de weersomstandigheden van gisteren. "Je maakt een zo goed mogelijke inschatting en het belang van de leerling weegt zwaar mee. Ze hebben er lang naar uitgekeken."