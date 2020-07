Dijbeenblessure kost Barcelona-aanvaller Griezmann competitieslot

FC Barcelona kan in de twee resterende competitieduels geen beroep doen op Antoine Griezmann. De Franse aanvaller heeft last van een dijbeenblessure en is zeker enkele weken uitgeschakeld.

Griezmann werd zaterdag in de rust gewisseld tijdens het gewonnen uitduel van Barcelona met Real Valladolid (0-1).

Barcelona lijkt in de La Liga het kampioenschap aan Real Madrid te moeten laten. Met nog twee speelronden te gaan moeten de Catalanen vier verliespunten goedmaken op de Madrileense koploper. Real heeft bovendien een duel minder gespeeld.

Champions League

Het is nog de vraag of Griezmann op tijd fit is voor de hervatting van de Champions League. Barcelona speelt op 8 augustus in Camp Nou de return tegen Napoli.