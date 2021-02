Voortvarende start Djokovic bij Australian Open, ook Thiem en Zverev door

Toernooifavoriet Novak Djokovic heeft bij de Australian Open in Melbourne een vlotte start beleefd. De Servische nummer één van de wereld maakte korte metten met de Fransman Jérémy Chardy: 6-3, 6-1, 6-2.

Chardy had alle dertien eerdere duels met Djokovic verloren en wist, nadat hij meteen zijn eerste opslaggame had ingeleverd, al hoe laat het was. Bij vlagen liet de nummer 61 van de wereld nog prima tennis zien, maar titelverdediger Djokovic was op alle fronten een klasse beter.

Thiem moet setpoint wegwerken

Op de eerste wedstrijddag waren er buiten de uitschakeling van Gaël Monfils geen grote verrassingen bij de mannen. Zo plaatsen Dominic Thiem en Alexander Zverev zich ondanks een stroeve start gewoon voor de tweede ronde.