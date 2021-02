Vrouw komt om bij brand in appartementencomplex Weert

Een vrouw uit Weert die vannacht zwaargewond raakte bij een brand in haar appartement, is overleden.

De brand brak rond 03.00 uur uit. De vrouw werd door de brandweer uit het appartement gehaald. Daarbij moest de deur worden geforceerd.

De vrouw werd ter plekke behandeld door een per helikopter ingevlogen arts. Daarna werd ze per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Maastricht. Daar overleed ze aan haar verwondingen.

De brand bleef beperkt tot het appartement van het slachtoffer, schrijft 1Limburg. De oorzaak van de brand is niet bekend.

Omwonenden moesten vannacht hun woning verlaten. Ze werden opgevangen in een gebouw van de gemeente. In de loop van de ochtend gaf de brandweer de appartementen vrij.