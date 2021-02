Zorgen over seksuele ontwikkeling jongeren • Basisscholen weer open

Vandaag mogen alle basisscholen hun deuren weer openen, na een 'lockdownsluiting' van bijna twee maanden. Toch blijft een aanzienlijk aantal scholen vandaag nog dicht. Het winterweer gooit roet in het eten. "Pure overmacht", zegt Ad Veen van de PO-raad, sectororganisatie voor het primair onderwijs. "Vooral in grote steden blijven scholen dicht. Leraren zijn afhankelijk van het openbaar vervoer en de dienstregeling is niet optimaal."

Onder meer in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Leiden, in de regio's Zaanstreek en Waterland en in het oosten van het land blijven basisscholen dicht.