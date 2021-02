Meerdere GGD-testlocaties ook vandaag nog dicht • Kabinet bespreekt avondklok

Leden van de Britse en Australische regering hebben geprobeerd om eventuele zorgen over het AstraZeneca-vaccin weg te nemen, in reactie op het nieuws dat Zuid-Afrika tijdelijk is gestopt met het inenten van mensen met dat vaccin. Volgens de Zuid-Afrikaanse autoriteiten blijkt uit testresultaten dat het AstraZeneca-middel minder goed werkt tegen milde en matige symptomen van de Zuid-Afrikaanse variant van het virus.

Maar dat zegt volgens Edward Argar, de Britse onderminister voor Volksgezondheid, niets over ernstigere gevallen. Dat het vaccin van AstraZeneca daar niet tegen werkt, is niet bewezen, zegt hij. Argar doelt op bijvoorbeeld ziekenhuisopnames of overlijdens. Ook benadrukte hij dat er in het Verenigd Koninkrijk maar weinig mensen besmet zijn met de Zuid-Afrikaanse variant. "De dominante soorten hier zijn de historische variant en die uit Kent, en daartegen is dit vaccin zeer effectief."

De Australische minister van Volksgezondheid, Greg Hunt, komt met een soortgelijke reactie. "Er is momenteel geen bewijs dat de vaccins van AstraZeneca en Pfizer minder effectief zijn geworden in het voorkomen van een ernstig ziekteverloop of sterfgevallen."