6959 bekeuringen voor avondklok-overtreders • Meerdere GGD-testlocaties nog dicht

De gemeente Bunschoten begint vandaag met een grootschalige proef met coronatests. Alle inwoners boven de 6 jaar kunnen zich laten testen, ook als ze geen coronagerelateerde klachten hebben. Jonge kinderen krijgen een 'mondspoelkit', waarbij ze wat water uitspugen dat wordt getest. Met het testonderzoek, dat zes weken duurt, hoopt de gemeente meer te weten te komen over hoe het virus zich verspreidt. "Op korte termijn hopen we ook dat het onderzoek gaat helpen als de Britse variant opduikt", zei burgemeester Melis van de Groep vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal.

Bunschoten werd eind december flink getroffen door het coronavirus. De overwegend christelijke plaats stond toen in de top-10 van gemeenten met de meeste besmettingen per honderdduizend inwoners. Dat zou komen doordat de gezinnen in het Utrechtse dorp (en in andere christelijke gemeenten) gemiddeld groter zijn dan in andere delen van Nederland.

"We zijn een dorp waarin mensen op een heel gemoedelijke manier met elkaar omgaan", zei Van de Groep. Als voorbeeld noemde hij families die gewend waren om elkaar wekelijks op te zoeken. "Het is moeilijk gebleken om dat niet meer te doen. Dat heeft zijn tol geëist." Volgens de burgemeester heeft Bunschoten "een verschrikkelijke decembermaand" achter de rug met soms meerdere begrafenissen per dag, maar gaat het nu beter. "We hebben nu relatief lage cijfers. Dat is positief, dat doorgekomen is dat we ons gedrag moeten aanpassen."

Ook de gemeente Dronten start vandaag overigens met grootschalig testen. Daar worden inwoners ouder dan 12 jaar uitgenodigd voor een coronatest.