Voor dartslegende 'Barney' geen genade: hij begint op nul tussen de amateurs

8 februari 2020: Raymond van Barneveld tijdens zijn afscheid in AFAS live - ANP

Precies een jaar geleden nam darter Raymond van Barneveld afscheid van de sport die hem zo veel had gebracht. In een volgepakt AFAS Live en geflankeerd door veel bijzondere eregasten zoals Robin van Persie, Phil Taylor, Rico Verhoeven en Bobbi Eden, liet Van Barneveld zich nog één keer massaal toezingen door zijn supporters. Het is een flink contrast met de omstandigheden waar de 53-jarige Hagenaar deze week mee te maken zal krijgen in het Duitse Niedernhausen. Van Barneveld is bezig met een comeback en in een kille hal met tientallen borden naast elkaar, doodse stilte en veel onbekende gezichten zal de vijfvoudig wereldkampioen (vier keer bij de BDO en één keer bij de PDC) zijn eerste stappen weer zetten als professioneel darter.

Onder de rook van Frankfurt is hij de komende drie dagen zoet met de zogeheten Qualifying School. Om aan proftoernooien van dartsbond PDC mee te mogen doen, heb je namelijk een tourkaart nodig en die zijn te verdienen op dit kwalificatietoernooi. Voordat Van Barneveld zijn afscheid had aankondigd, hoefde hij zich daar als topspeler nooit zorgen over te maken: de tourkaart kreeg hij altijd wel. Maar nu moet hij helemaal op nul beginnen en voor het eerst in zijn carrière een plekje verdienen via dit toernooi.

Een speld horen vallen Iemand die goed weet hoe het is om te presteren op Qualifying School is Maik Kuivenhoven. Hij veroverde in 2019 een tourkaart en mocht zich twee jaar lang waarmaken op de PDC-toernooien. "Je kunt er bijna een speld horen vallen, het is er heel rustig", typeert Kuivenhoven het spelen tijdens Qualifying School, waarvoor in principe iedereen zich kan inschrijven. "Als iemand blij is met een hoge score en schreeuwt, mag dat eigenlijk niet. Je mag de banen naast je niet afleiden. Wat dat betreft is het niet te vergelijken met een toernooi op tv."

Na twee jaar was Kuivenhoven zijn kaart weer kwijt en schreef hij zich noodgedwongen in voor het kwalificatietoernooi in Niedernhausen. Maar toen kreeg hij afgelopen week een belletje. De Zuid-Afrikaan Kyle Anderson had zich teruggetrokken waardoor Kuivenhoven, eerste reserve, alsnog een jaar lang een tourkaart heeft. "Ik was mij al aan het voorbereiden op Qualifying School", aldus een dolblije Kuivenhoven. "Mijn jaar kan niet meer stuk. Dit gebeurt bijna nooit, dat iemand zijn tourkaart teruggeeft."

128 plekken In totaal zijn er 128 tourkaarten beschikbaar die op verschillende manieren worden verdeeld. Zo krijgen de 64 beste spelers op de wereldranglijst, opgesteld na het WK, een kaart die een jaar lang geldig is. Vier jonge talenten, onder wie de 24-jarige Nederlander Berry van Peer, hebben een tweejarige tourkaart gekregen.

Berry van Peer - Orange Pictures

31 spelers hadden zich vorig jaar al verzekerd van een tweejarige tourkaart via Qualifying School. Die mogen daar dus nog een jaar lang van profiteren. Dan blijven er nog 29 plekken over, waar Van Barneveld, samen met 640 andere darters, nu om gaat strijden. Deze kaarten zijn ook twee jaar geldig. Behalve in Niedernhausen wordt er ook in Milton Keynes gevochten om de tourkaarten. Dartbond PDC wilde vanwege de coronapandemie de Britse darters niet naar Europa laten reizen en de Europese darters niet naar Milton Keynes laten komen.

Voor Van Barneveld staan de komende dagen in het teken van plaatsing voor de finaleronde. Een plek bij de eerste vier vandaag, morgen of woensdag is voldoende. Mocht dat niet lukken, dan moet Van Barneveld hopen dat hij hoog genoeg staat op de ranglijst die wordt opgesteld aan de hand van alle resultaten van de komende dagen. Druk Zal het Van Barneveld lukken om zich te plaatsen? Hoewel hij bekend is met de kleinere toernooien, zal hij flink wat druk voelen om te presteren. Iedere tegenstander zal erop gebrand zijn om juiste de legende uit Nederland te verslaan. "Iedereen weet wat hij kan. Ik ben benieuwd of hij met die druk om kan gaan", stelt Kuivenhoven. "Anders kan het nog heel moeilijk voor hem worden. Heel de wereld verwacht dat hij die tourkaart gaat halen, maar het is niet zo makkelijk als het lijkt." Toch verwacht hij dat Van Barneveld een goede kans maakt de komende dagen. "Niemand weet hoe hij het gaat doen, maar iedereen is wel erg benieuwd. Zo lang hij zijn niveau weet te halen, moet het geen probleem zijn."

Nederlanders met een tourkaart Michael van Gerwen, Jeffrey de Zwaan, Danny Noppert, Jermaine Wattimena, Vincent van der Voort, Dirk van Duijvenbode, Ron Meulenkamp, Jelle Klaasen, Martijn Kleermaker, Derk Telnekes, Wesley Harms, Maik Kuivenhoven en Berry van Peer.