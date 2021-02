Wekdienst 8/2: (Deel van) basisscholen weer open • Kabinet neemt besluit over avondklok

Goedemorgen! De meeste basisscholen gaan weer open nadat ze ruim zeven weken dicht zijn geweest en het demissionaire kabinet neemt een besluit over de avondklok.

Vandaag is het zwaarbewolkt met op veel plaatsen enige tijd (mot)sneeuw. Vooral in het oosten en zuidoosten kan 1 tot 3 centimeter nieuwe sneeuw vallen. De oostenwind is matig tot krachtig, op de Wadden nog hard. de middagtemperatuur ligt tussen -4 en -6 graden, maar het voelt aan als -10. Vanavond neemt de wind af en wordt het uiteindelijk grotendeels droog.