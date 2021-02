Rus kan in Melbourne niet weer winnen van Roland Garros-kampioene

Voor Arantxa Rus zit de Australian Open er na een ronde alweer op. De Nederlandse trof het niet met de loting en moest buigen voor Roland Garros-kampioene Iga Swiatek: 1-6, 3-6.

Een week voordat Swiatek in oktober aan haar zegetocht in Parijs begon, versloeg Rus de Poolse nog in Rome. Een overwinning zat er dit keer geen moment in. Alleen in de tweede set was de Nederlandse even 'los' met een 2-0 (en 40-0 in de game) voorsprong.