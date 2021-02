Williams en Osaka racen door eerste ronde Australian Open: 'Snel Super Bowl kijken'

Serena Williams is bij de Australian Open goed begonnen aan weer een nieuwe poging om het recordaantal van 24 grandslamtitels van Margaret Court te evenaren. Ze won in de eerste ronde met 6-1, 6-1 van de Duitse Laura Siegemund.

Voor een handvol enthousiaste toeschouwers liet de 39-jarige Amerikaanse zien dat haar service en forehand nog altijd van wereldklasse zijn. Ze denderde in sneltreinvaart over Siegemund heen en dat had een reden.

Super Bowl kijken

"Ik wil snel naar binnen en het restant van de Super Bowl kijken. Het is voor ons Amerikanen een van de grootste kampioenschappen die er is en Tom Brady is van mijn leeftijdsklasse", zei Williams in een interview op de baan.