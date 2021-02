Brady wint Super Bowl ook met Tampa Bay en wil nóg meer: 'We komen terug'

Tom Brady - Getty Images

Tampa Bay Buccaneers heeft net als in 2003 de Super Bowl gewonnen. Aan de hand van een fantastische Tom Brady werd titelverdediger Kansas City Chiefs voor het oog van 25.000 toeschouwers met 31-9 verslagen. De 43-jarige Brady had met New England Patriots al negen keer in de Super Bowl gestaan (een record) en zes keer de titel veroverd (eveneens een record) alvorens hij in maart naar Tampa Bay verkaste. En ook na zijn zevende Super Bowl-winst is het nog niet genoeg voor Brady. "We komen terug. Dan weten jullie dat vast", zei hij bij de huldiging van de Buccaneers.

Brady, met 43 jaar en 188 dagen de oudste speler ooit in een Super Bowl, is nu na Peyton Manning de tweede quarterback die met twee clubs de Vince Lombardi-trofee heeft gewonnen. Na afloop werd hij voor de vijfde keer verkozen tot waardevolste speler van de Super Bowl. The Weeknd treedt op Ook in coronatijd was er een halftimeshow. De Canadese popster The Weeknd kwam het podium op . Zijn dansers hadden hun hoofd ingepakt met verband, dat was een statement tegen de plastische chirurgie die veel sterren laten doen.