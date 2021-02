Brady wint ook met Tampa Bay de Super Bowl

Tampa Bay Buccaneers heeft net als in 2003 de Super Bowl gewonnen. Aan de hand van een fantastische Tom Brady werd titelverdediger Kansas City Chiefs voor het oog van 25.000 toeschouwers met 31-9 verslagen.

De 43-jarige Brady had met New England Patriots al negen keer in de Super Bowl gestaan (een record) en zes keer de titel veroverd (eveneens een record) alvorens hij in maart naar Tampa Bay verkaste.

De Buccaneers begonnen moeizaam aan het reguliere seizoen, maar wonnen uiteindelijk elf van de zestien wedstrijden. Ze bereikten via drie uitoverwinningen in de play-offs de Super Bowl en werden de eerste ploeg die de NFL-finale in eigen stadion mocht spelen.