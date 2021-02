Ecuador koerst af op tweede ronde bij presidentsverkiezingen

Ecuador koerst af op een tweede, beslissende ronde bij de presidentsverkiezingen in het land. Op basis van exitpolls zal het dan hoogstwaarschijnlijk gaan tussen de links georiënteerde Andrés Arauz en de conservatieve ex-bankier Guillermo Lasso.

Arauz is een vertrouweling van oud-president Rafael Correa, die tien jaar aan de macht was in het land tussen 2007 en 2017 en vorig jaar nog werd veroordeeld voor corruptie. Arauz behaalde tussen de 34,9 en 36,2 procent van het aantal uitgebrachte stemmen. Lasso staat vooralsnog op 21 tot 21,7 procent, blijkt uit verschillende opiniepeilingen.

Arauz (35) claimde via Twitter al wel de overwinning, maar zei nog te wachten met vieren van het feest "tot alle officiële resultaten" naar buiten zijn gebracht. Vooraf werd er al rekening gehouden met een tweede ronde. Die wordt gehouden op 11 april.