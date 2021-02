'Ajax is tekortgeschoten, iemand moet hier echt opstappen'

Het was een week waarin Ajax voor het eerst sinds lange tijd geen doordeweekse wedstrijd speelde. Toch domineerden de Amsterdammers het nieuws. Eerst met de vergeten inschrijving van topaankoop Sébastien Haller en later met het nieuws dat doelman André Onana voor een jaar geschorst is vanwege het overtreden van de dopingregels.

Kees Jansma twijfelt in Studio Voetbal aan het verhaal van de Ajax-doelman. "Hij heeft in de badkamer het verkeerde pilletje genomen, dat heb ik wel vaker gehoord. Vooral bij wielrenners. Ik ben er natuurlijk niet bij geweest, maar het wantrouwen zit wel diep bij mij."

Presentator Sjoerd van Ramshorst praat in Studio Voetbal met Ibrahim Afellay, Kees Jansma, Arno Vermeulen, Rafael van der Vaart en Theo Janssen over de afgelopen voetbalweek.

Ook Rafael van der Vaart vindt het een opvallend verhaal. "Ajax moet het wel geloven. Maar persoonlijk vind ik het een raar verhaal. De doktoren zitten er bovenop. Maar ik hoop dat zijn verhaal waar is, want hij heeft helemaal geen doping nodig." "Als je een pilletje neemt overleg je dat toch met de club?", vraagt Ibrahim Afellay zich hardop af. "Je kan niet op een dag zomaar iets nemen en dan zeggen dat je niet wist dat het op de dopinglijst stond. Daar kom je niet mee weg." Het contract van Onana loopt in de zomer van 2022 af, enkele maanden nadat de doelman zijn schorsing heeft uitgezeten. En dus vindt Afellay dat ze dat contract moeten verlengen. "Daar moeten ze alles aan doen, want hij heeft bewezen een goede keeper te zijn. Geen enkele club wil hem nu hebben natuurlijk. Zijn waarde is enorm gedaald."

Waar Ajax bij de straf van Onana zelf niet zoveel kon doen, moet de club bij de fout van Haller zeker hand in eigen boezem steken. Voor Arno Vermeulen is het onbegrijpelijk dat de Amsterdammers vergeten zijn om Haller in te schrijven voor de Europa League. "Er zit veel meer omheen dan alleen een vinkje zetten, zoals Erik ten Hag zegt. Het is een document dat zeker twee keer heen en weer gaat van Ajax naar de KNVB en waar zeker vijf mensen van de club serieus naar kijken. Iedereen had daar kunnen zeggen dat ze Haller vergeten waren. Zo'n lijst kun je ook makkelijk actualiseren en hoef je echt niet op het laatste moment in te vullen. Dat maakt het alleen maar gekker." 'Moet iemand opstappen' Jansma vindt dat er mensen binnen Ajax in de spiegel moeten kijken en dat er conclusies moeten worden getrokken. "Dit is een grote fout met je belangrijkste aankoop sinds jaren. Iemand moet hier echt opstappen. Wie weet ik niet precies. Uiteindelijk is Edwin van der Sar de hoogste baas." "Ze zijn tekortgeschoten. Dat kun je niet zomaar laten passeren en dan over gaan op de orde van de dag. Dat gaat niet."

