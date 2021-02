Vannacht lokaal verraderlijk glad • 'Elfstedentocht organiseren maakt beleid ongeloofwaardig'

In een aantal gemeenten wordt geen afval opgehaald vanwege de sneeuw. Het is volgens de afvalverwerkingsbedrijven te gevaarlijk om nu vuilniswagens de weg op te laten gaan. In Flevoland is nu al duidelijk dat het inzamelen van oud papier en gft-afval in ieder geval niet mogelijk is tot en met zondag, meldt Omroep Flevoland. Plastic afval en restafval worden weer opgehaald als de wegen begaanbaar zijn.

Ook in Brabant wordt op meerdere plekken geen vuilnis ingezameld. Dat is onder meer het geval in Vught, Uden en Altena. In een deel van Limburg wordt vanwege het heftige winterweer eveneens geen afval opgehaald. In Gennep en Horst aan de Maas worden aanstaande zaterdag extra wagens ingezet om de routes in te halen.

De gemeente Venray - waar de containers voor glas, plastic en blik normaal op maandag worden geleegd - waarschuwt inwoners dat de containers volraken. Mensen worden opgeroepen om het afval komende dagen in huis of in de tuin op te slaan, schrijft 1Limburg.