Meerdere wegen dicht door ongelukken • Treinverkeer mondjesmaat op gang

Ook de komende tijd blijft het nog behoorlijk vriezen, blijkt uit de laatste verwachtingen.

In Met het Oog op Morgen spraken weermannen Gerrit Hiemstra en Peter Kuipers Munneke over het winterweer van de afgelopen dagen. Volgens Hiemstra was dat "best goed te voorspellen", onder meer dankzij de voortdurend verbeterende weermodellen: "We hebben dit weer drie dagen van tevoren in de publiciteit gebracht, maar we waren er achter de schermen al langer mee bezig. Dat was vijf jaar geleden ondenkbaar."

Kuipers Munneke zegt dat de vooruitzichten voor de komende week ook "best betrouwbaar" zijn. "En dan zitten we nog zeker een week met temperaturen onder nul. Dat levert waarschijnlijk situaties op die we toch al een tijdje niet meer hebben gezien."