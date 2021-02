Meerdere wegen dicht door ongelukken • Schaatsbaan Doorn open voor kinderen

Een stortvloed aan pechmeldingen stroomt vanochtend binnen bij de ANWB Alarmcentrale in Assen. Met name weigerende accu's veroorzaken problemen bij automobilisten. "We zijn echt los", zegt Renate Augustijn van de alarmcentrale tegen RTV Drenthe. Rond 08.00 uur waren er al ruim 1400 meldingen binnen. "Normaal zien we rond 11.00 uur zo'n 1100 meldingen in het systeem."

Veel van de meldingen gaan over falende accu's. "Accu's blijven lastig. De meeste mensen hebben de afgelopen tijd korte stukjes gereden. Als de kou eroverheen komt, zijn ze snel op." Augustijn raadt mensen die de komende dagen toch de weg op moeten aan om preventief een bezoekje te brengen aan de garage.

Behalve over accuproblemen krijgen de medewerkers van de centrale ook veel hulpverzoeken binnen over zaken waar ze niks mee kunnen. "Mensen die vaststaan in de sneeuw, daar zijn wij niet op berekend. Dat is geen autopech en daar heb je bergers voor", zegt Augustijn. "Of je kan zelf scheppen." Ook krijgt ze veel vragen over winterbanden en of monteurs van de ANWB die erop kunnen zetten. "Daar zijn wij niet voor."