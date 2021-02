Invallers Messi en Trincão bezorgen FC Barcelona knappe zege op Betis

Barcelona heeft in de competitie zijn zesde zege op rij geboekt. De ploeg van coach Ronald Koeman won in Sevilla bij Betis: 3-2. Weer werd duidelijk dat Barcelona wel heel afhankelijk is van Lionel Messi.

Koeman had Messi en Frenkie de Jong uit de basis gelaten om ze rust te geven, maar De Jong kon al na twaalf minuten invallen nadat Ronald Araújo geblesseerd van het veld was vertrokken. De Jong ging in de verdediging spelen.

Betis kreeg halverwege de eerste helft een goede kans om als eerste scoren, maar Juanmi kopte net naast. Even later verprutste Clément Lenglet aan de andere kant een enorme kans door van dichtbij ruim naast te koppen.

Na bijna veertig minuten kwam de thuisploeg op voorsprong via een snelle uitbraak. Emerson kreeg de bal mee en zette voor op Borja Iglesias, die door de benen van doelman Marc-André ter Stegen raak schoot.

Messi maakt het verschil

Zo kwam Barcelona voor de vierde wedstrijd op rij op achterstand en voelde Koeman zich gedwongen om na een klein uur spelen Messi in te brengen. Ook aanvaller Francisco Trincão werd ingebracht.