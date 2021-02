Brandweer dag lang druk met redden koeien uit gierkelder

In een boerderij in het Limburgse dorp Lemiers zijn zestien koeien in een gierkelder terechtgekomen. Vier runderen hebben het niet overleefd.

Het is niet duidelijk hoe de dieren vanochtend in de gierkelder terecht zijn gekomen. De brandweer is de hele dag bezig geweest om ze er met een kraan uit te takelen.

Rond 16.00 uur waren acht koeien bevrijd: