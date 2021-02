Gignac schiet Tigres naar finale WK voor clubteams en treft Bayern of Al Ahly

De winnaar van de Concacaf Champions League voor de beste clubs in Noord- en Midden-Amerika neemt het in de finale op donderdag op tegen Bayern München of Al Ahly. Die wedstrijd is maandag de andere halve finale.

Tigres heeft zich geplaatst voor de finale van het WK voor clubteams. In de halve finale won de Mexicaanse ploeg verrassend met 1-0 van het Braziliaanse Palmeiras.

De tweede halve finale met Bayern München (maandag) en de finale (donderdag) zijn live zien op NOS.nl, in de NOS-app en op NPO Politiek (Ziggo kanaal 502, KPN kanaal 81) te zien. Beide wedstrijden beginnen om 19.00 uur.

In de wedstrijd die werd geleid door arbiter Danny Makkelie (met Kevin Blom als VAR) was Palmeiras-doelman Weverton in de eerste helft de uitblinker.

De 33-jarige keeper voorkwam een snelle voorsprong voor Tigres met een goede reflex op een kopbal van Carlos González en hield later André-Pierre Gignac twee keer van scoren met knappe reddingen.

Palmeiras, dat vorig weekend de Copa Libertadores won, stelde daar behalve een gevaarlijk schot van Rony weinig tegenover.

Gignac verschalkt Weverton alsnog

In de tweede helft bleef Tigres de gevaarlijkste ploeg en dat leverde kort na rust de voorsprong op. González werd neergehaald in het strafschopgebied, waarna Gignac vanaf elf meter scoorde, hoewel Weverton zijn vingertoppen nog tegen de bal kreeg.

Het was de derde treffer voor Gignac dit toernooi. De Fransman maakte in de vorige ronde ook beide treffers voor Tigres in de wedstrijd tegen Ulsan Hyundai.

Palmeiras zocht daarna naar de gelijkmaker, zag nog een doelpunt afgekeurd worden wegens buitenspel, maar wist verder amper voor gevaar te zorgen.