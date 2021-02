Genieten van de winter, de sneeuwzondag in beeld

Sneeuwpret in het Utrechtse Griftpark - ANP

Het was een zondag om niet snel te vergeten. De sneeuwval leidde in het hele land tot overlast op de weg en op het spoor; in woonwijken, parken en bossen werd er juist volop van genoten. Een overzicht in video. Al in de nacht gingen de eerste sneeuwfanaten de straat op om te genieten van de bijzondere omstandigheden; op de Dam leidde dat even na 05.00 uur tot een sneeuwballengevecht met agenten:

Sneeuwballengevecht met de politie op de Dam en skiën op straat - NOS

Bij daglicht is goed te zien hóe wit het overal is. Beelden zoals deze zie je in Nederland maar zelden:

Vlieg mee over wit Alkmaar, Den Bosch en Brabantse natuur - NOS

Veel mensen trekken eropuit om van het winterse weer te genieten. Er wordt gesleed, gewandeld en met sneeuwballen gegooid. In het Gelderse De Steeg worden zelfs de latten ondergebonden:

Sleeën en langlaufen in besneeuwd Nederland: 'Het is gewoon een droom' - NOS

Je kunt natuurlijk 'gewoon' sleeën of langlaufen, maar het kan ook extremer: snowboarden achter een auto, je laten voorttrekken door een hondenslee of een après-ski-feestje houden op straat. Een selectie van wat we binnenkregen via sociale media:

Creatief in de sneeuw: boardend door de straat of je huisdier als sledehond - NOS

Maar behalve voor veel sneeuwpret zorgt het weer ook voor problemen. Treinen van de NS vallen de hele dag uit en ook op de weg en op Schiphol is er overlast:

winterweerverkeer - NOS