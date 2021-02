Code oranje tot zeker 12.00 uur: 'reis alleen als dat echt nodig is'

Door de sneeuw en vrieskou adviseren Rijkswaterstaat en de Nederlandse Spoorwegen om ook de komende ochtend niet op pad te gaan tenzij dat echt noodzakelijk is. Het KNMI heeft code oranje afgegeven tot 12.00 uur.

Volgens Rijkswaterstaat blijven met name in het midden en noorden van het land de rijomstandigheden onverminderd gevaarlijk. Wie vanwege bijvoorbeeld een cruciaal beroep toch de weg op moet, wordt opgeroepen om de rijstijl aan te passen.

Ondanks de 30 miljoen kilo strooizout die afgelopen 24 uur over de wegen zijn verspreid, is een deel van de snelwegen nog altijd moeilijk begaanbaar, meldt Rijkswaterstaat. Gisteren leidden de sneeuw en vrieskou al tot tientallen ongelukken.

Mondjesmaat treinen

De Nederlandse Spoorwegen willen in de ochtend proberen om het treinverkeer "mondjesmaat" op te starten. Op welke trajecten dat gebeurt is nog onduidelijk, zegt een woordvoerder. "Alles hangt af van hoe het gaat met de sneeuw. In de ochtend weten we hopelijk meer."

Gisteren liet de NS geen enkele trein rijden. Vooral wissels vroren vast door het winterse weer.

Want tegen dit soort weer is het spoor niet bestand, zegt deze spoorbeheerder. Een korte uitleg: