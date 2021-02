Leicester City blijft met teruggekeerde Vardy tegen Wolves steken op 0-0

Leicester City is er niet in geslaagd op bezoek bij Wolverhampton Wanderers de volle buit te pakken. De nummer drie van de Premier League bleef tegen de nummer veertien op 0-0 steken.

Slordigheid was troef voor rust, maar omdat het tempo hoog lag en de Wolves vol op jacht gingen naar de zege, was de eerste helft het bekijken zeker waard.

Rúben Neves (over) en Adama Traoré (schot geblokt) waren dicht bij de 1-0 en James Maddison had Leicester op voorsprong kunnen koppen.

Ook na rust zat de vaart er goed in, al was het vaak ook te gehaast. Zo drukte Leicester-aanvaller Harvey Barnes iets te snel af en slaagde Wolverhampton-spits Fábio Silva er na een mooie dieptepass niet in van dichtbij keeper Kasper Schmeichel te passeren.

Ook de ingevallen Jamie Vardy, die bij Leicester City enkele weken buitenspel stond met een hernia, wist niet tot scoren te komen.

Liverpool-City

Later vandaag (17.30 uur) staat de topper tussen Liverpool en Manchester City op het programma. Bij winst neemt Liverpool de derde plek van Leicester over en komt het op vier punten van koploper Manchester City. Manchester United is de nummer twee.