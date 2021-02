Koploper City dankzij blunderende Alisson met ruime zege voorbij Liverpool

Alisson Becker baalt na een van zijn blunders tegen Manchester City - Pro Shots

Landskampioen Liverpool heeft voor de derde keer op rij een thuisduel in de Premier League verloren. Na nederlagen tegen Burnley (0-1) en Brighton & Hove Albion (0-1) ging het ook tegen Manchester City mis, 1-4. Door de nederlaag heeft Liverpool nu een achterstand van tien punten op koploper City (en een wedstrijd meer) en lijkt prolongatie van de titel uitgesloten. Daarnaast is het voor het eerst sinds 1963 dat Liverpool drie thuisduels op rij verliest. Het was ook extra feest voor City, dat sinds 2003 niet meer gewonnen had op Anfield. Liverpool had een licht overwicht voor rust en Sadio Mané was met een kopbal dicht bij de 1-0 en Roberto Firmino met een volley.

Sadio Mané (m) neemt met een kopbal het doel van CIty onder vuur - Pro Shots

City kreeg echter de allergrootste kans op de openingstreffer. Raheem Sterling werd door Fabinho gevloerd in het strafschopgebied waarna Ilkay Gündogan faalde vanaf de penaltystip: hij schoot over. Na rust wist Gündogan wel het net te vinden. Eerst bracht Raheem Sterling de bal na een sterke slalom voor de voeten van Phil Foden. De Engelsman haalde uit, zag Alisson Becker redding brengen, maar in de rebound tikte Gündogan alsnog binnen. Lang kon City niet van de voorsprong genieten want tien minuten later stond het alweer gelijk. Mohamed Salah werd aan zijn arm getrokken door Rúben Dias en de bal ging op de stip. De Egyptenaar schoot feilloos binnen. Alisson blundert De gelijkmaker bracht Liverpool weer even in het zadel, al bleef City wel de bovenliggende partij. Uiteindelijk was het doelman Alisson die tot twee keer toe bezweek. Eerst schoof hij de bal in de voeten van Foden, die op kon stomen en de vrijstaande Gündogan vond voor de 1-2. Een paar minuten later deed hij hetzelfde bij Bernardo Silva. Met een fraai wippertje bediende de Portugees Sterling, die simpel de 1-3 kon binnenkoppen en daarmee zijn honderdste treffer in het City-shirt maakte. Foden bepaalde niet veel later de eindstand op 1-4 met een kiezelharde knal.

Leicester City blijft met teruggekeerde Vardy tegen Wolves steken op 0-0 Leicester City slaagde er eerder op de dag niet in op bezoek bij Wolverhampton Wanderers de volle buit te pakken. De nummer drie van de Premier League bleef tegen de nummer veertien op 0-0 steken. Slordigheid was troef voor rust, maar omdat het tempo hoog lag en de Wolves vol op jacht gingen naar de zege, was de eerste helft het bekijken zeker waard.

Nelson Semedo (r) in duel met Hamza Choudhury - AFP

Rúben Neves (over) en Adama Traoré (schot geblokt) waren dicht bij de 1-0 en James Maddison had Leicester op voorsprong kunnen koppen. Ook na rust zat de vaart er goed in, al was het vaak ook te gehaast. Zo drukte Leicester-aanvaller Harvey Barnes iets te snel af en slaagde Wolverhampton-spits Fábio Silva er na een mooie dieptepass niet in van dichtbij keeper Kasper Schmeichel te passeren. Ook de ingevallen Jamie Vardy, die bij Leicester City enkele weken buitenspel stond met een hernia, wist niet tot scoren te komen.