Zlatan brengt met 500ste en 501ste doelpunt AC Milan terug op kop

Crotone verstopte zich niet en in de openingsfase waren Niccolò Zanellato (schot) en Samuel Di Carmine (kopbal) dicht bij de 0-1. Toch was het Milan dat via de ervaren Zweed op voorsprong kwam.

Zlatan Ibrahimovic heeft maar weer eens laten zien van grote waarde te zijn voor AC Milan. In het met 4-0 gewonnen duel met hekkensluiter Crotone was de 39-jarige Zweed goed voor de eerste twee treffers.

In de tweede helft tegen Crotone had Milan het nog even lastig tegen het stug spelende Crotone, maar met zijn tweede treffer van de dag hielp Ibrahimovic zijn team over het dode punt heen.

Het verzet van Crotone was gebroken en binnen vijf minuten wist Ante Rebic het doel ook twee keer te vinden. Door de zege heeft Milan de koppositie in de Serie A weer overgenomen van aartsrivaal Inter, dat vrijdag met 2-0 won van Fiorentina.