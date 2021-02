Noorden en westen van Duitsland net als Nederland gebukt onder sneeuw

Niet alleen in Nederland is er overlast door de sneeuw. Ook in het westen en in het noorden van Duitsland leidt de sneeuw tot gevaarlijke situaties en ongemakken. Zeker 28 automobilisten zijn gewond geraakt op de gladde wegen, zegt de politie.

De Duitse weerdienst roept mensen op thuis te blijven. Daklozen worden in opvangcentra ondergebracht. Net als in Nederland ligt ook het treinverkeer in delen van Duitsland plat. Zo rijden er geen treinen tussen Hamburg en Hannover en tussen Berlijn en het westen van het land. Het treinverkeer heeft vooral last van ophopingen van de poedersneeuw.

In de deelstaat Noordrijn-Westfalen, die grenst aan Nederland, mogen vrachtwagens de weg niet op tot 20.00 uur. In de aangrenzende deelstaat Hessen kwamen 55 vrachtwagens vast te zitten in de sneeuw.

Circustent ingestort

De voetbalwedstrijd in de Bundesliga tussen Arminia Bielefeld en Werder Bremen werd een paar uur voor de aftrap afgelast. "Vanwege de aanhoudende sneeuwval in combinatie met de vorst, kunnen we niet garanderen dat de wedstrijd normaal door kan gaan", zei de Duitse voetbalbond.

In Münster viel tot dertig centimeter sneeuw. Daardoor konden ambulances niet meer de weg op. Al het openbaar vervoer in die stad is stilgelegd. In sommige delen van de stad liggen hopen sneeuw van meer dan een meter hoog.

In Wuppertal werden zes passagiers uit een zweeftram gehaald. Ze werden met ladders uit de trein gehaald. En in Hagen bezweek een circustent onder het gewicht van de sneeuw. De brandweer kon de dertien dieren die in de tent zaten redden. Zeven paarden, twee kamelen, twee geiten en twee lama's werden zonder verwondingen gered.