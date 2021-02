Nog steeds sneeuwbuien, veel mensen eropuit met slee of snowboard

Dat weerhoudt enthousiastelingen er niet van om naar buiten te gaan. Op een kampeerterrein in Drouwen (Drenthe) is het zelfs 'gezellig druk':

Volgens weervrouw Willemijn Hoebert valt er tot vanavond laat nog 1 tot 3 centimeter sneeuw. Ook de harde oostenwind houdt voorlopig aan, maar neemt in de nacht iets af. De gevoelstemperatuur schommelt tussen -10 en -15 graden. Code rood blijft gelden tot in ieder geval middernacht.

Winterkamperen tijdens code rood: 'Als je in een goede slaapzak ligt, is het te doen' - NOS

Bij een restaurant in het Brabantse Veghel is een flinke schans gebouwd waar mensen vanaf kunnen sleeën. Ook heuvels in parken worden gebruikt om te roetsjen, zoals in Leiden: