De Bruin crasht bij WK bobslee en komt ondersteboven beneden

De WK bobsleeën in het Duitse Altenberg zijn voor de Nederlander Ivo de Bruin en zijn remmer Janko Franjic geëindigd met angstige momenten. In de derde run sloeg hun slee over de kop.

Het tweetal ging hard onderuit bij het uitkomen van de moeilijke Kreisl-bocht en gleed in volle vaart ondersteboven naar beneden. Wonderwel stapten De Bruin en Franjic beneden ongedeerd uit.

De Bruin was gestart vanaf de 21ste plaats na twee moeizame runs op zaterdag. De leiding na drie runs is in handen van de Duitser Francesco Friedrich, die een record kan neerzetten met zijn tiende wereldtitel.