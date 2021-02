Voetstappen in de sneeuw verraden inbreker in Roosendaal

In Roosendaal is vanochtend een 41-jarige man aangehouden nadat hij had ingebroken in een bestelwagen. De politie kwam de man dankzij het winterse weer op het spoor: de inbreker werd verraden door zijn voetstappen in de sneeuw.

De politie kreeg vanmorgen een melding van een getuige dat er werd ingebroken in een bestelauto die geparkeerd stond in Roosendaal. Volgens de politie sloeg de man een ruitje in, waarna hij uit de laadruimte van de wagen kratten met gereedschap meenam.

Agenten waren snel ter plaatse en zagen de man nog wegrennen. Het kostte de agenten niet veel moeite om de verdachte te vinden. "Op hun gemak volgden de agenten de sporen in de sneeuw en konden zo de inbreker achterhalen", aldus de politie.

De man is aangehouden en zit nog vast. Het gestolen gereedschap is ook teruggevonden, meldt Omroep Brabant. De bestelwagen waarvan het ruitje was ingetikt is weggesleept. De eigenaar kan zich melden bij de politie.