Treinen NS rijden rest van de dag niet meer, morgen aangepaste dienstregeling

De treinen van de NS gaan de hele dag niet meer rijden. "Op dit moment zijn er te veel storingen om een betrouwbare treindienst te kunnen bieden", staat in een verklaring van ProRail en de NS.

Eerder adviseerde de NS al om reizen uit te stellen tot morgen. De wissels zijn vastgevroren door het hele land.

Ook morgen andere dienstregeling

Morgen zal de NS een aangepaste dienstregeling rijden. "Vanmiddag gaan we om de tafel zitten over wat we morgen gaan doen, maar het zal er anders uitzien dan normaal", zei een woordvoerder al eerder. De NS vindt de situatie heel vervelend voor de reizigers.

Sommige regionale treindiensten rijden wel. Zo rijden de Arriva-treinen in Groningen en Friesland, de MerwedeLingeLijn rijdt tussen Dordrecht en Gorinchem en ook op de lijn tussen Zwolle en Kampen rijden treinen.