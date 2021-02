UEFA verplaatst Leipzig-Liverpool naar Boedapest vanwege reisrestricties

De Europese voetbalbond UEFA heeft het eerste duel tussen RB Leipzig en Liverpool in de achtste finales van de Champions League verplaatst naar de Hongaarse hoofdstad Boedapest.

Leipzig, de club van Justin Kluivert, moest op zoek naar een andere plek omdat het Liverpool niet in eigen stadion kan ontvangen. De Duitse regering laat op dit moment geen vliegtuigen vanuit Groot-Brittannië landen, vanwege de besmettelijke Britse variant van het coronavirus.

16 februari en 10 maart

Om een reglementaire nederlaag te voorkomen, moest Leipzig een alternatief bedenken. Londen was ook een optie, maar de keuze viel op Boedapest.

De wedstrijd in Hongarije is op dinsdag 16 februari. De return op Anfield, het stadion van Liverpool, is op woensdag 10 maart.