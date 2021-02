'Als Lang zo blijft spelen, gaat hij niet weg onder de 30 miljoen euro'

Noa Lang (Club Brugge) - AFP

Tot een paar maanden geleden moest Noa Lang zich in de media geregeld verantwoorden voor zijn gedrag, om zijn vervelende maniertjes. Nu zijn de rollen omgedraaid en zet de Nederlander van Club Brugge journalisten op hun plek als ze weer eens beginnen over een plek in Oranje. "Het is wel mijn droom, dat klopt, maar het is nog lang niet zover. Ik werk gewoon verder", zegt de aanvaller nuchter. Onnavolgbare dribbels Noem het werken, de 12 goals en 8 assists waarmee hij zich na 18 duels de absolute revelatie van de Belgische competitie mag noemen. De enorme inzet die hij wekelijks aan de dag legt, in combinatie met de spelvreugde die van zijn soms onnavolgbare dribbels afstraalt. Zoals hij zaterdagavond vier tegenstanders te kijk zette en met een droog schot scoorde in de uitwedstrijd tegen Waasland-Beveren. Dankzij de inbreng van vijf Nederlanders gaat Club fier aan kop in de Belgische competitie. Maar de prestaties van Bas Dost, Stefano Denswil, Ruud Vormer en Tahith Chong verbleken bij die van Lang.

Quote Blijven presteren is wat ik moet doen. Alles op het gevoel en niet teveel nadenken. Noa Lang over zij droomstart bij Club Brugge.

"Het begint langdradig te worden: Noa Lang scoort acht goals in acht wedstrijden voor Club Brugge", schrijft Het Nieuwsblad. "Volgens mij speelt hij nog maar op zestig procent van zijn kunnen. Vergeet niet dat hij nog maar 21 jaar oud is en dat dit het eerste seizoen is waarin hij zoveel wedstrijden speelt. Hij is een superaankoop geweest van ons bestuur", doet trainer Philippe Clement er nog een schepje bovenop. Gehuurd van Ajax Club Brugge huurt Lang dit seizoen van Ajax, met een verplichte optie tot koop. Die zes miljoen euro zullen ze volgens oud-Ajacied Wesley Sonck lachend aftikken. "Een koopje", noemt de voormalig Belgisch international hem op Sporza.

Noa Lang op de training - Ajax

"Zijn techniek is niet normaal", meent voetbalanalist Filip Joos. "Lang is voortdurend in beweging, hij slingert over het veld, hij dribbelt graag, maar hij zal altijd op het juiste moment afspelen." 'Hallo Frank de Boer?' Al drie keer is Lang inmiddels verkozen tot Speler van de Maand. "Lang blijft maar gaan, hallo Frank de Boer?", doet Het Laatste Nieuws een goed woordje bij de bondscoach van het Nederlands elftal. Op transfermarkt.nl, een website met geschatte marktwaarden van voetballers, is zijn prijs de laatste maanden al verdubbeld. "Als Lang zo blijft spelen, gaat hij niet weg onder de 30 miljoen euro", zegt Niels Poissoinnier, die Club Brugge volgt namens Het Laatste Nieuws. "Noa Lang is een sensatie in België op dit moment."

"Hij is een schitterende kerel om mee samen te werken", vindt zijn trainer Clement, die duidelijk de juiste snaar bij het talent weet te raken. "Noa is een snelle student." De vraag is volgens de Belgen niet óf Lang deze zomer op een EK gaat schitteren, maar op wélk EK. Gezien zijn leeftijd kan hij immers ook nog met Jong Oranje deelnemen aan de Europese eindronde. Maar gezien zijn speelstijl zou de met Dries Mertens vergeleken Lang dus ook niet misstaan in het grote Oranje. Aan de andere kant, Lang speelt pas vier maanden in Brugge. "Blijven presteren is wat ik moet doen. Alles op het gevoel en niet teveel nadenken", zegt de speler wijselijk. Vertrek uit Amsterdam deed pijn Lang is een echte Ajacied, zijn vertrek bij de Amsterdammers deed hem pijn. Hij schuift ook zijn emoties niet onder stoelen of banken. Of dat nou om een - in zijn ogen - onterechte wissel is, of om te weinig speeltijd bij Ajax.

Afscheid van Ajax doet Lang pijn: 'Ik sluit een groot hoofdstuk' - NOS