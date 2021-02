Ouwehand: PvdD is klaar om mee te regeren

De Partij voor de Dieren is bereid om mee te gaan regeren. Tot nu toe hield lijsttrekker Esther Ouwehand de boot af. Maar onder invloed van de coronaccrisis ziet zij toch mogelijkheden voor een groen en progressief kabinet.

Ouwehand zei een paar maanden geleden nog dat haar partij niet zo nodig in een regering hoeft, omdat PvdD een actiepartij is. Maar in deze coronatijd zijn veel partijen anders gaan denken over bijvoorbeeld zoönosen, infectieziekten die van dier op mens overspringen, merkt ze in de Tweede Kamer.

Aanjager in de Tweede Kamer

Dit geeft haar de hoop dat ze een forse krimp van het aantal dieren in de veehouderij kan afdwingen, zei Ouwehand in het tv-programma Buitenhof. "De Partij voor de Dieren is klaar om te regeren. De vraag is alleen of andere partijen klaar zijn om met ons te regeren."

Naar haar idee zijn de perspectieven daarop hoopgevender geworden. Maar als de aanpak van de bioindustrie geen prioriteit krijgt "blijven wij de aanjager in de Tweede Kamer."

Ouwehand zegt bereid te zijn om compromissen te sluiten in een formatie. Zo wil ze praten over een inkrimping van de veestapel naar 50 procent "in één mooie grote stap". In het verkiezingsprogramma spreekt de Partij voor de Dieren nog over een inkrimping van 75 procent.