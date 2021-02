Honkbalpionier Han Urbanus op 93-jarige leeftijd overleden

Voormalig honkballer Han Urbanus is vrijdag op 93-jarige leeftijd overleden. De Amsterdammer, die twaalf jaar uitkwam voor de Nederlandse ploeg en in die periode zeven keer op rij Europees kampioen werd, geldt als het boegbeeld van het honkbal in Nederland.

In 1952 mocht hij als eerste Europeaan zes weken meetrainen met New York Giants, een grootmacht in het Amerikaanse profhonkbal. Daar bleek al snel dat er veel schortte aan de werptechniek van Neerlands beste pitcher van dat moment.

Met instructiefilm terug naar Nederland

Gewapend met veel opgedane kennis en een heuse instructiefilm keerde Urbanus terug, waarna hij vol energie en passie zijn honkballende landgenoten ging bijscholen.

Met succes: Nederland groeide uit tot een honkbalbolwerk dat in 1956 vorm begon te krijgen toen Oranje als debutant z'n eerste Europese titel veroverde. Er zouden er tot en met 1965 nog zes op rij volgen.