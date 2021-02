Khamenei: Iran zal nucleaire afspraken niet naleven als sancties VS blijven

De hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, wil dat de Amerikaanse regering zo snel mogelijk de economische sancties tegen het land intrekt. Als de VS dat niet doet, zal Iran de eerder gemaakte afspraken over zijn nucleaire programma niet meer naleven, zei Khamenei in een toespraak tot officieren van de luchtmacht.

De VS en een aantal Europese landen sloten in 2015 een akkoord met het land, waarbij Teheran beloofde zijn nucleaire programma te beperken in ruil voor intrekking van bestaande sancties. Maar in 2018 stapte toenmalig president Trump uit dat akkoord en verscherpte hij de sancties tegen het land. De Iraanse economie en gezondheidszorg lijden daar flink onder.

In reactie op de strengere sancties begon Iran de afspraken uit het nucleaire akkoord steeds iets meer te schenden.

Nucleaire stappen terugdraaien

Khamenei hoopt terug te keren naar het akkoord uit 2015. De Amerikaanse president Biden heeft beloofd om de deal in ere te herstellen, maar eist dat Iran eerst een aantal nucleaire stappen terugdraait.

Dat leidt nu tot een impasse. Om de Amerikaanse regering onder druk te zetten dreigt Iran onder meer om buitenlandse inspecties van het nucleaire programma tegen te houden.