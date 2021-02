Grote brand verwoest pitstraat van racecircuit Argentinië

Een grote brand heeft vrijwel de hele pitstraat op het racecircuit van Termas de Rio Hondo in Argentinië verwoest. Alle pitboxen en de bovenliggende vip-boxen, de perskamer en de ruimte voor de raceleiding zijn uitgebrand.

Het Autódromo Termas de Rio Hondo is sinds 2014 het decor van de Grote Prijs van Argentinië in de MotoGP. De motorcoureurs zouden dit jaar in april naar Argentinië komen, maar afgelopen maand werd de Zuid-Amerikaanse GP vanwege het coronavirus verschoven naar november.

De brandweer slaagde er ondanks de harde wind, die de bluswerkzaamheden bemoeilijkte, wel in het museum en mini-ziekenhuis die in de pitstraat zijn gestationeerd te redden.