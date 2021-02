Van offensive line in de Super Bowl naar coronafrontlijn: 'Bro, wat doe je hier?'

Laurent Duvernay-Tardif op de cover van Sports Illustrated - Twitter / @SI

"Heb je gehoord van het nieuwe coronavirus?" Die vraag kreeg Laurent Duvernay-Tardif een jaar geleden. Het was begin februari 2020, een paar dagen voordat hij met de Kansas City Chiefs zou aantreden in de Super Bowl. Destijds werd het virus nog gezien als een buitenlands probleem. President Donald Trump sprak over het China-virus. De meeste Amerikanen hadden nog geen idee wat ze te wachten stond, al was het virus al overgewaaid naar Europa. Alsof een American-footballspeler in aanloop naar de belangrijkste wedstrijd van zijn loopbaan bezig is met besmettingscijfers. Duvernay-Tardiff is geen gewone speler. Sterker, hij is een van de vier spelers in de geschiedenis van de NFL die een studie medicijnen heeft afgerond. Bij wijze van grap deed hij een verzoek om de letters M.D. (Medicinae Doctor) op zijn shirt te dragen. Het verzoek werd afgewezen, maar in introductiefilmpjes stelt hij zichzelf wel voor als 'doctor' Laurent D. Tardiff. Afgebroken vakantie Maar op de coronavraag van de journaliste had hij niet direct een antwoord. Dat kwam pas later, na de gewonnen Super Bowl en de festiviteiten die erop volgden. "Ik had een boot gehuurd in de Caraïben om even tot mezelf te komen met mijn vriendin", vertelde Duvernay-Tardif later in Sports Illustrated.

Laurent Duvernay-Tardif - Pro Shots

"Af en toe kregen we wat van het nieuws mee. Toen de cijfers steeds zorgelijker werden, besloten we de vakantie af te breken en terug te gaan naar Montreal. En voor ik het wist, bracht ik medicijnen rond in een verpleeghuis met kwetsbare ouderen." Komende nacht is Super Bowl 55. Titelverdediger Kansas City Chiefs en Tampa Bay Buccaneers treden in Tampa tegen elkaar in het strijdperk. Maar dat de NFL het überhaupt zo ver heeft weten te schoppen, mag een wonder heten in een seizoen dat overschaduwd werd door Black Lives Matter en de coronapandemie.

Super Bowl 55: Kansas City Chiefs - Tampa Bay Buccaneers Toen Tom Brady op zijn 42ste de deur achter zich dichttrok bij New England Patriots, gaf niemand een stuiver voor zijn kans op een tiende deelname aan de Super Bowl. Ondanks het ongeëvenaarde aantal van zes kampioenschapsringen bleven er altijd twijfels rond Brady. Hij zou een systeemquarterback zijn, een aanvalsleider die alleen rendeert bij de inventieve aanvalsplannen van coach Bill Belichick en de klasse van zijn medespelers. Dit seizoen snoert Brady al zijn criticasters de mond, nota bene met Tampa Bay Buccaneers, een ploeg die in het 46-jarig bestaan vooral competitievulling was. Het is de enige ploeg in de NFL die de eerste 26 duels sinds de oprichting verloor. Uit die tijd stamt de bijnaam 'Yucks', omdat de Bucs zo afzichtelijk slecht waren. Dit seizoen schreven de Buccaneers al geschiedenis door zich als eerste ploeg te plaatsen voor een Super Bowl in eigen stadion. Nu is het aan Brady om te bewijzen dat het winnen van de Super Bowl in 2002 geen uitzondering was.

De verdeeldheid drong door tot in de kleedkamers. En ook het virus stopte niet bij de poorten van de stadions. In de wekelijkse voorbeschouwingen werd de COVID-19-lijst een begrip. Daarop verschenen elke week de namen van spelers die vanwege een positieve coronatest of verplichte quarantaine één, twee of meer weken absent waren. Een enkele keer werden duels na een uitbraak uitgesteld. Maar de competitie slaagde er redelijk in het virus buiten de deur te houden. 'Bro, wat doe je hier?' Mede dankzij Duvernay-Tardif. Hij dacht in een speciale commissie mee over coronamaatregelen in de NFL. Hij dacht na over sneltesten, bubbels en gescheiden trainingen. En hij dacht mee over de opt-outregeling, waardoor spelers ervoor konden kiezen om met behoud van een basissalaris een seizoen lang niet te spelen. Duverday-Tardiff werd intussen regelmatig aangesproken. "Jij bent toch die footballspeler? Bro, je hebt net de Super Bowl gewonnen. Wat doe je hier?"

In juni, kort voor de datum waarop de meeste NFL-teams aan hun voorbereiding begonnen, moest hij zelf de knoop doorhakken. "Het was geen keuze", legde hij uit in een uitvoerige verklaring. "Als ik dan toch risico's moet nemen, dan doe ik dat door voor patiënten te zorgen." Openhartig In april sierde Duvernay-Tardif in doktersjas en met beschermende mond- en hoofdkap al de cover van Sports Illustrated. Daarin vertelde hoe zijn dagen eruitzien. "Ik werk in de 'gele zone', waar mensen geïsoleerd op hun kamer moeten blijven. Onze grootste zorg is om uitbraken te voorkomen. Maar dat gebeurde toch. Op een avond belde mijn leidinggevende en die vertelde huilend dat er meer dan een dozijn positieve gevallen waren. Het was onze taak om die mensen naar de 'rode zone' te brengen. Dan weet je dat een aantal nooit meer terug zullen keren."

Na elke dienst reed hij naar een speciaal gehuurd appartement in Montreal om zich om te kleden en te desinfecteren, zodat hij zijn vriendin thuis niet in gevaar zou brengen. Later zou het appartement steeds vaker een plek zijn voor Duvernay-Tardif om bij te komen. Om alle emoties van de dag te verwerken. "Ik stopte mijn kleren in de was en nam een douche, voordat ik in de auto stapte om naar huis te gaan. In het begin barstte ik weleens in tranen uit. Waarom gebeurt dit allemaal?" "Ben ik gek?", vroeg hij op een dag aan Florence, zijn vriendin. Ze schudde haar hoofd. "Nee."

Patrick Mahomes (15) kon op weg naar de winst in de Super Bowl rekenen op Laurent Duvernay-Tardif (76). - Getty Images

Duvernay-Tardif was de eerste van in totaal 67 spelers die gebruik maakten van de opt-outregeling. Hij kreeg meteen steun van zijn ploeggenoten. Dat was niet vanzelfsprekend. De Canadees liet namelijk een groot gat achter in de offensive line van de Chiefs, de mannen die de klappen opvangen voor de jonge superster Patrick Mahomes. Mahomes zelf noemde hem een held. Een andere sterspeler, Tyreek Hill, stuurde een tweet de wereld in met de tekst 'Gonna miss my brother in the locker room, but I love this move'. En hoofdcoach Andy Reid was vooral trots. Natuurlijk was Reid trots. 'Behandel mensen alsof ze mensen zijn' De zachtaardige reus Reid is al jaren een van de meest geliefde coaches in de competitie. De streng gelovige coach, die het liefst fleurige hawaïhemden draagt, heeft een simpel adagium: 'Behandel mensen alsof ze mensen zijn.'

Kansas City Chiefs-coach Andy Reid - AFP

En Reid heeft nog een reden om trots te zijn op de keuze van zijn speler: zijn moeder Elizabeth. Zij was een van de eerste vrouwen die afstudeerde aan McGill Medical University in de buurt van Montreal. Inderdaad, dezelfde universiteit als Duvernay-Tardif. "Veel coaches twijfelden aan de combinatie tussen een medische studie en professioneel football. Andy twijfelde niet", vertelde Duvernay-Tardif in 2018 na zijn afstuderen. "Zonder hem was dit niet mogelijk geweest."

Ondanks de coronapandemie zullen 22.000 van de 65.000 stoeltjes van het Raymond James Stadium in Tampa bezet zijn voor de Super Bowl. Daarvan zijn er 7.500 gereserveerd voor speciaal gevaccineerde zorgmedewerkers. Duvernay-Tardif is er niet, zo laat zijn agent weten. De reisrestricties maken het hem onmogelijk. Wel is de Canadees opgenomen in de Hall of Fame. Althans, zijn medische kledij.

"Een van de vragen die ik mezelf dit voorjaar stelde was: stel dat de Chiefs de Super Bowl spelen en winnen, heb ik dan vrede met mijn beslissing?", zei Duvernay-Tardif deze week nog in een interview met Time Magazine. "Ik heb nog steeds het gevoel dat het antwoord 'ja' is." Volgend seizoen jaar wil Duvernay-Tardif met de Chiefs weer naar de Super Bowl, als de coronapandemie met behulp van vaccins onder controle is tenminste. Maar maandag trekt hij gewoon zijn doktersjas weer aan. De derde golf wacht op niemand.