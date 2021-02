Ploumen leidt PvdA liever uit de Kamer, dan als vicepremier

PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen wil haar partij na de verkiezingen liever als fractievoorzitter in de Tweede Kamer leiden, dan als vicepremier in een nieuw kabinet-Rutte. Dat heeft ze gezegd in het tv-programma WNL op Zondag.

Ploumen herhaalde dat ze het liefst zelf premier wil worden, maar in de peilingen ligt de VVD onder leiding van premier Rutte nog altijd ruim voor op alle andere partijen. Mocht de PvdA met die partij een nieuw kabinet vormen, dan zal Ploumen ervoor kiezen om Kamerlid te blijven, zei ze desgevraagd.

'PvdA-geluid laten horen'

"U overvalt me een beetje met die vraag. Maar ik wil er ook niet voor weglopen. En ik zou zeggen dat ik dan liever in de Kamer wil." Ze denkt dat ze vanuit de Kamer "hartstikke goed het PvdA-geluid kan laten horen en dan heb ik veel invloed in het kabinet door de PvdA-ministers die daarin zitten."

Onder het VVD-PvdA-kabinet Rutte II leidde toenmalig PvdA-leider Diederik Samson de partij ook vanuit de Tweede Kamer. Lodewijk Asscher was in dat kabinet namens de PvdA vicepremier en minister van Sociale Zaken.

Ploumen nam een paar weken geleden het stokje over van Asscher als lijsttrekker, die vertrok vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire. Ze herhaalde nog eens dat haar partij niet in een kabinet gaat zonder GroenLinks of de SP en dat ze alleen meedoet als het minimumloon wordt verhoogd.