Niet testen of vaccineren • Catshuisoverleg over avondklok gaat niet door

In België liggen er voor het eerst sinds half oktober minder dan 300 coronapatiënten op de intensive care, het zijn er nu 291. In totaal liggen er nu 1649 coronapatiënten in het ziekenhuis. Wel is het aantal ziekenhuisopnames de afgelopen week licht gestegen, het waren er gemiddeld 123 per dag tegen 119 de week ervoor.

Het aantal sterfgevallen door het coronavirus is in dezelfde periode gedaald van gemiddeld 50 naar gemiddeld 41 per dag.