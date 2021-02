India verdeelt miljoenen vaccins over de regio • Biden benadert coronacrisis 'als een oorlog'

Afghanistan heeft 550.000 doses coronavaccin gekregen van India. Daardoor kan het vaccinatieprogramma de komende dagen van start. Om te beginnen wordt zorgpersoneel dat met coronapatiënten werkt ingeënt. In het land met ongeveer 35 miljoen inwoners zijn volgens officiële cijfers meer dan 2400 mensen overleden als gevolg van het coronavirus. Ruim 55.000 mensen zijn besmet geraakt sinds het begin van de pandemie.

India stuurt ook vaccins naar Cambodja en wil ook Mongolië, Caribische landen en eilanden in de Stille Zuidzee voorzien. Het is onderdeel van de vaccinatiestrategie van India. De regering-Modi probeert hiermee China af te troeven, dat ook heeft beloofd vaccins naar landen in de regio te sturen. Het vaccin dat India verspreidt, is het lokaal geproduceerde AstraZeneca-vaccin.

De inentingscampagne in India zelf is nog maar net begonnen. Het streven is om voor augustus 300 miljoen mensen in te enten. In de eerste twee weken zijn zo'n 3 miljoen zorgmedewerkers gevaccineerd.

India heeft ook al vaccins geleverd aan Myanmar, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka en de Maldiven, als onderdeel van het Vaccine Friendship-programma. Er zijn tot nu toe 15,6 miljoen doses geëxporteerd naar zeventien landen; deels commercieel, deels als donatie.

Modi gebruikt de campagne om de banden met omliggende landen aan te halen in de strijd tegen het politieke en economische overwicht van China. Zo is Cambodja een belangrijke bondgenoot van China, dat er een miljoen doses heen wil sturen, ontwikkeld door het staatsbedrijf Sinopharm. Een deel daarvan is al geleverd.

India heeft na de VS het hoogste aantal coronabesmettingen. De teller staat op 10,8 miljoen. Het dodental is opgelopen tot bijna 155.000.