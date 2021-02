Novak Djokovic: misschien ooit de grootste, maar nimmer de populairste

Novak Djokovic - AFP

Het is een doodgewone zonnige donderdagochtend in Adelaide. Novak Djokovic schreeuwt vanaf zijn hotelbalkon naar beneden: "Ik ga jullie bellen!" De Serviër pakt zijn telefoon en geeft vervolgens geamuseerd een interview. Het is het resultaat van een ludieke actie van een nabijgelegen radiostation dat al dagenlang op een interview aast met een van de toptennissers, die nog in de verplichte quarantaine zitten. Er ontstaat een amicaal gesprek, zoals je dat wel aan Australiërs kunt toevertrouwen. Zichtbaar opgetogen vertelt Djokovic over zijn herinneringen aan Adelaide ("Hier reed ik voor het eerst in een auto"), terwijl de twee radio-dj's van hun 'moment of fame' genieten.

Het 'feel good-moment' gaat over sociale media en Djokovic heeft weer wat aan sympathie gewonnen bij de Australiërs. En dat was nodig ook. Hij ligt immers onder vuur bij veel Australiërs, die geen goed woord over hebben voor de wensenlijst die Djokovic bij Australian Open-directeur Craig Tiley heeft neergelegd. Djokovic pleit voor betere omstandigheden voor zijn collega-tennissers, die in diverse hotels in isolatie zitten als gevolg van een aantal coronagevallen bij de vliegreizen naar Melbourne. Een kortere quarantaineperiode en een privéhuis met tennisbaan, oppert Djokovic onder meer. De ideeën van de Serviër stuiten op flinke weerstand bij de bevolking van het vrijwel coronavrije Australië, die dankzij een strenge lockdown in de zomer van 2020 hun vrije leventje weer terug hebben en dat ook zo willen houden.

Djokovic ziet zijn plannen dan ook niet worden gehonoreerd en maakt daarna via sociale media duidelijk dat hij louter goede bedoelingen had.

Goede bedoelingen of niet, het incident heeft het toch al broze imago van Djokovic geen goed gedaan, gelet op het aantal controverses dat Djokovic in 2020 op zijn naam heeft staan. Zijn hevig bediscussieerde Adria Tour, veelbesproken diskwalificatie op de US Open en een bijna opzettelijk verloren partij in Wenen deden zijn sympathiewaarde niet stijgen. En daar tussendoor kwam ook nog het nieuws dat Djokovic in augustus 2020 een eigen spelersvakbond heeft opgericht, waar lang niet alle tennissers zich aan willen conformeren.

Het is een groot contrast met het vrijwel rimpelloze aanzien dat Roger Federer en Rafael Nadal hebben. En dat vertaalt zich ook in het verschil in populariteit tussen de drie tennisgrootheden. "Djokovic zal bij het grote publiek altijd de underdog blijven in vergelijking met Federer en Nadal, maar dat vindt hij ook helemaal niet erg", zegt Nebojsa Viskovic, die als televisiecommentator voor de Servische sportzender Sport Klub de loopbaan van Djokovic van dichtbij meemaakt. "Djokovic is in Servië heel populair, maar kent ook hier zijn tegenstanders. Natuurlijk houdt hij ervan om geadoreerd te worden, maar hij vindt het prima dat hij Federer en Nadal voor zich moet dulden. Hij is immers ook als derde grote speler erbij gekomen en moet continu tegen hun populariteit opboksen."

Toch is Viskovic het niet helemaal eens met de hoeveelheid kritiek die er rond Djokovic soms ontstaat. "Je krijgt soms het gevoel dat media bewust ergens naar op zoek zijn, zelfs in Servië." "De Adria Tour was met zijn beste bedoelingen georganiseerd, maar Djokovic krijgt de bak stront over zich heen. De reacties waren lang niet zo pittig geweest als Federer of Nadal dit hadden georganiseerd." "In Servië zeggen we: als de wereld tegen je is, dan word je sterker. Ik was bij de Wimbledon-finale tussen Djokovic en Federer in 2019. Het leek wel het WK voetbal toen Federer twee matchpoints kreeg, niet normaal", aldus Viskovic. "Maar Djokovic wordt van zulke situaties sterker, en hij won die finale alsnog."

Ruzie met verstrekkende gevolgen Nebojsa Viskovic spreekt met Servische passie over zijn landgenoot Djokovic, maar van chauvinisme wil hij niets weten. Sterker, Viskovic kreeg het zelf ooit met de familie Djokovic aan de stok. "Ik gaf in 2008 vanuit de studio in Belgrado commentaar bij een partij tussen Djokovic en Nadal in Hamburg toen ineens de vader van Djokovic de cabine binnenstormde met het nadrukkelijke verzoek of ik wat meer pro-Novak commentaar zou willen geven", vertelt Viskovic. "Ik was verbaasd. Hij is daarna gaan klagen bij mijn werkgever RTS (de Servische publieke omroep, red.) en mede door zijn invloed mocht ik ineens geen commentaar geven bij partijen van Djokovic. Ik heb mijn baan bij RTS toen meteen opgezegd." "Overigens hebben vader Djokovic en ik het een paar jaar later weer bijgelegd. De gebeurtenis is in die jaren ook niet van invloed geweest op mijn professionele verstandhouding met Novak."

Sportmarketeer Marcel Beerthuizen vindt dat de negatieve publiciteit rond Djokovic helemaal geen probleem hoeft te zijn. "Het is geen verplichting om de populairste te moeten zijn. Als je je gaat gedragen zoals de mensen dat graag willen zien, dan houd je dat niet vol." "Het is belangrijk om jezelf te blijven en Djokovic doet dat in mijn ogen zeker", aldus Beerthuizen. "Djokovic zul je eerder met een racket zien gooien dan Federer of Nadal. Maar is dat erg? Ja, niemand zit op een diskwalificatie te wachten, maar Djokovic doet het verder op zijn eigen manier." Niet op zoek naar publiciteitsprijs "Je kunt ook zeggen: hij is de verpersoonlijking van iemand die tegen de stroom ingaat, alles eruit haalt en nooit opgeeft. Hij is niet op zoek naar de populariteitsprijs, maar heeft als missie om zoveel mogelijk trofeeën te winnen." "Een topsporter met een rauwe rand. Hoe mooi is dat? Als ik zijn marketingmanager zou zijn geweest, had ik daar zeker op ingespeeld."

Een besmeurd imago of niet. Djokovic is vastbesloten om zoveel mogelijk tennisrecords op te eisen en hij is heel goed op weg. Zo kan hij op 8 maart het record van Federer overnemen van meeste weken als nummer één op de wereldranglijst. Federer staat nu op 310 weken, Djokovic staat als huidige nummer één op 306.

Quote Djokovic voelt zich nog als een jongen van 25 jaar en heeft nog drie, misschien vier hele goede jaren in zich. Nebojsa Viskovic