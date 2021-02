In drukke markt hoopt socialemedia-app Clubhouse door te breken met audio

Clubhouse komt terecht in een volle markt - Unsplash/William Krause

Ze komen en gaan, de apps die proberen een plekje te veroveren in de al overvolle markt van sociale media. Eentje gooit momenteel hoge ogen in Silicon Valley en daarbuiten: Clubhouse. De app groeit en wordt langzamerhand ook ontdekt in Nederland. Tegelijkertijd staat het platform nu al voor uitdagingen. Clubhouse kiest een andere route dan concurrerende apps. In plaats van foto of video (waar Instagram en TikTok groot mee werden) staat audio centraal.

De naam geeft het verder al weg: het idee is een soort clubhuis, waarbij er in theorie oneindig veel virtuele rooms (kamers) zijn. Hier vinden gesprekken plaats, over allerlei onderwerpen. Je kunt als gebruiker een gesprek starten, in een kamer spreken of gewoon meeluisteren. Kamers kunnen openbaar of gesloten zijn. Ook kun je kamers en gebruikers volgen zodat je weet wanneer nieuwe gesprekken plaatsvinden. Het model lijkt inmiddels populair te zijn onder Amerikaanse sterren. Alleen op uitnodiging De app is op dit moment invite-only. Dus wie een uitnodiging weet te bemachtigen hoort nu nog bij een enigszins exclusief clubje. Daarbij werkt de app alleen nog op Apples besturingssysteem iOS. De app begon vorig jaar maart; twee maanden later had het platform 1500 gebruikers. Volgens marktonderzoeker Sensor Tower is Clubhouse in Nederland zo'n 14.000 keer geïnstalleerd. Of al die mensen de app ook gebruiken is niet te zeggen. Wereldwijd is de app zo'n 4,1 miljoen keer geïnstalleerd. Clubhouse heeft onlangs 100 miljoen dollar aan investeringskapitaal opgehaald en de bedrijfswaarde zou zijn geschat op 1 miljard dollar. Op dit moment heeft de app nog geen verdienmodel.

Quote Normaal vinden dit soort gesprekken plaats tijdens evenementen, maar nu die er niet zijn, is er Clubhouse. Janneke Niessen, investeerder bij CapitalT

"Normaal vinden dit soort gesprekken plaats bij evenementen, maar nu die er niet zijn, is er Clubhouse", zegt Janneke Niessen, partner bij tech-investeringsfonds CapitalT en sinds november lid van de app. "Daarnaast denk ik dat mensen na een dag videobellen ook wel beeldscherm moe zijn en het dan fijn is dat je bij Clubhouse alleen hoeft te luisteren." De vraag is wel hoe deze behoefte is als de pandemie voorbij is. Technologiecolumnist Tae Kim is in ieder geval enthousiast. "Het biedt de potentie om te transformeren hoe we communiceren, kennis delen en nieuwe vrienden maken", schreef hij onlangs op de opiniesite van persbureau Bloomberg. Begin deze week werd Elon Musk in de app geïnterviewd. "Zijn komst naar Clubhouse is een goedkeuring voor het bedrijf en het concept van live audio in algemeen", schreef techjournalist Casey Newton na afloop. Later in de week liet ook Facebook-topman Mark Zuckerberg zich in de app zien. Luistert hier naar het interview met Elon Musk:

Eén les die socialemediabedrijven de afgelopen jaren voortdurend hebben geleerd, is dat hun platforms vol staan met narigheid. Facebook en YouTube hebben hiervoor tienduizenden moderatoren in dienst genomen en nog altijd erkennen zij: we doen nog lang niet genoeg. Nu is Clubhouse vele malen kleiner. Tegelijkertijd loopt het nu al tegen hetzelfde probleem aan. Het platform heeft weliswaar huisregels, maar die handhaven lijkt vooralsnog een grote uitdaging te zijn. Eind vorig jaar beschreef Vanity Fair het gebrek aan moderatie. Daarbij is audio iets anders dan een tekst, foto of video modereren. Het platform zegt te handelen op basis van meldingen van gebruikers. Clubhouse sprak zich in een blogpost in oktober wel uit tegen racisme, haatzaaien en misbruik. Het bedrijf noemt dit een belangrijk onderdeel om in te investeren. Het is wel de vraag of de goede bedoelingen ook stroken met de ervaringen van gebruikers. Wat komt er na de hype? Nu is het audioplatform nog het nieuwe hippe ding, de vraag is hoelang ze dit kunnen vasthouden en of ze écht groot worden. Want een waardering van 1 miljard dollar, terwijl de app nog niet eens een jaar bestaat, is niet niks. Niessen noemt het zelfs "extreem" (haar fonds heeft geïnvesteerd in een andere socialemedia-app). Zo'n waardering is absoluut geen garantie voor succes op lange termijn. De kunst is niet per se gebruikers erbij krijgen, maar vooral ze laten terugkeren in de app. Daarnaast bestaat er de kans dat concurrerende platforms met een soortgelijke audiofunctie komen. De eerste is er al: Spaces van Twitter. Het is niet ondenkbaar dat Instagram of Facebook iets vergelijkbaars gaan proberen; het is ook niet uitgesloten dat Zuckerberg gaat proberen Clubhouse te kopen of erin wil investeren.