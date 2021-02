Nederland bedekt onder laag(je) sneeuw, winterpret ondanks harde wind

Amateurmeteorologen haalden vanmorgen vroeg al de rolmaat tevoorschijn om elkaar via Twitter de plaatselijke sneeuwhoogtes door te geven. Een enkeling kon 30 centimeter meten, vaker kwam 5 tot 10 centimeter voorbij en in Friesland en Groningen treurde men dat er maar een dun laagje te vinden was.

Een weerstation op de Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen registreerde de hele nacht windkracht 8. Dat betekende dat er daar officieel een sneeuwstorm heerste, de eerste in 11 jaar tijd. Ook in het Waddengebied werd vanmorgen die windkracht gemeten.

Omdat het een zondag is, zullen vandaag veel mensen van het winterweer willen genieten. In grote delen van het land ligt genoeg sneeuw om poppen van te maken, overheen te sleeën of ballen mee te gooien. Weerman Peter Kuipers Munneke zegt dat in een vrij brede strook van het land zo'n 8 tot 12 centimeter sneeuw ligt. In het noorden ligt nu nog minder sneeuw, maar daar komt volgens hem nog wel een centimeter of 5 bij.

De sneeuwjacht blijft aanhouden, zegt de weerman, omdat in zo'n beetje het hele land windkracht 6 staat. Halverwege de middag wordt het vanuit het zuiden droog, in het midden van het land wordt het begin van de avond droog en in het noorden van het land stopt het pas rond middernacht met sneeuwen. Het lijkt erop dat we morgen ook nog klein beetje sneeuw kunnen verwachten in het oosten van het land.