Wekdienst 7/2: Sneeuwpret en overlast verwacht • Veel afgelastingen door winterweer

Goedemorgen! Het nieuws van vandaag zal gedomineerd worden door de sneeuw die sinds gisteravond valt in Nederland. Onder meer het Catshuisberaad over de avondklok gaat vanwege het winterweer niet door.

In een groot deel van het land sneeuwt het langdurig met in Limburg lokaal ook ijzel. Pas in de namiddag wordt het vanuit het zuiden droog. Er waait een ijzige noordoostenwind en de middagtemperatuur ligt rond -4 graden. Maandag kan er nog wat lichte sneeuw vallen. Verder is het de komende week meestal droog en zeer koud.