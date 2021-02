Tot ten minste 10.00 uur geen treinverkeer door storingen

De NS laat tot zeker 10.00 uur geen treinen rijden. Er zijn te veel wisselstoringen om het treinverkeer op te kunnen starten, meldt ProRail.

"Er zijn simpelweg door het hele land te veel storingen om nu een betrouwbare treindienst te kunnen rijden", zegt woordvoerder René Vegter. "Vanaf 10.00 uur gaan we kijken of we gefaseerd kunnen opstarten. Ik durf daar nu nog geen uitspraken over te doen."

Vegters raadt reizigers die vandaag per se van het spoor gebruik willen maken aan de reisplanner goed in de gaten te houden.

Wissel bevroren

De NS had al een winterdienstregeling ingesteld zodat problemen op het spoor konden worden verholpen zonder veel uitval. In de nacht blijken echter veel wissels te zijn bevroren.

Vegters: "De wissels hebben verwarming, maar omdat die veel met gas werken kunnen ze uitgaan door stuifsneeuw of de harde wind."

Volgens ProRail is bijna het hele land erdoor getroffen, alleen in Friesland, Groningen en Drenthe valt het mee.