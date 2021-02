Geen treinen tot 12.00 uur, tientallen ongelukken: land geraakt door sneeuw

De NS rijdt zeker tot 12.00 uur niet omdat er door de sneeuw, ijzel en wind te veel storingen aan het spoor worden veroorzaakt, vooral bij wissels. Voor 12.00 uur wordt er gekeken of de dienstregeling vandaag nog opgestart kan worden, dat is nog niet zeker. ProRail raadt reizigers die vandaag per se van het spoor gebruik willen maken aan de reisplanner goed in de gaten te houden.

In het hele land worden reizigers geraakt door de gevolgen van de sneeuw. Er rijden zeker tot 12.00 uur geen NS-treinen, Eindhoven Airport is dicht tot zeker 13.00 uur, op verscheidene plekken vallen bussen uit en op de snelweg zijn tientallen ongelukken. ProRail en de ANWB waarschuwen voor vertraging op het spoor en de weg.

Op verschillende plekken in het land rijden de komende uren ook geen bussen, trams en metro's. Arriva meldt dat dat tot "nader order" het geval is in de regio's Noord-Brabant, Limburg, Friesland, Groningen, Zuid-Holland, Achterhoek en Rivierenland. Ook Connexxion meldt storingen. Connexxion start vanaf 10.00 uur zo veel mogelijk op in de regio's Gooi en Vechtstreek, Hoeksche Waard - Goeroe Overflakkee, Noord-Holland Noord en Zeeland.

Verder rijden alle bussen van Keolis niet (onder meer provincie Utrecht en de Veluwe), met uitzondering van Almere.

Het GVB in Amsterdam laat weten dat metro's 51 en 53 niet rijden. Ook de metro in Rotterdam is door het winterweer getroffen, waardoor er minder metro's rijden.

Slippartijen en omgevallen bomen

Ook mensen die met de auto de weg op willen, worden geraakt door de gevolgen van de sneeuw. Op de vroege zondagochtend waren al zo'n 85 auto's van de weg gegleden, meldt Rijkswaterstaat aan persbureau ANP. Ook zijn er bomen omgewaaid en op de snelwegen gevallen.