'Vorst blijft tot volgend weekend' • Geen ochtendkranten bezorgd

Uit de laatste cijfers van het KNMI blijkt dat het in vrijwel heel Nederland nu vriest. Alleen in de onderste helft van Limburg melden weerstations nog temperaturen die een fractie boven nul liggen. Door de harde wind die overal waait kan het een stuk guurder aanvoelen. Zo vriest het in de Flevopolder maar twee graden, maar voelt het aan als min 10. Zelfs in Limburg voelt het alsof het 5, 6, of 7 graden vriest.

Het sneeuwfront ligt inmiddels over bijna heel Nederland. Alleen het noorden van de provincies Friesland en Groningen is nog niet bereikt, Naar verwachting zal dat in de loop van de komende uren gebeuren.