Sneeuwjacht houdt aan • Openbaar vervoer getroffen door winters weer

Op verschillende plekken in het land rijden de komende uren ook geen bussen, trams en metro's. Vervoerder Arriva meldt dat dat tot "nader order" het geval is in de regio's Brabant, Limburg en Gelderland. Ook Connexxion meldt storingen. In de Zaanstreek worden de bussen vanwege de sneeuwval en de gladheid binnengehouden, zegt het vervoersbedrijf. In de regio Amstelland-Meerlanden is de dienstregeling ook onderbroken. Verder rijden alle bussen van Keolis niet (onder meer provincie Utrecht en de Veluwe), met uitzondering van Almere.

Het GVB in Amsterdam laat weten dat metro's 51 en 53 niet rijden. Ook de metro in Rotterdam is door het winterweer getroffen, waardoor er minder metro's rijden. Metrolijn E rijdt helemaal niet tussen Den Haag Centraal en Nootdorp. Ook de tramlijn van Utrecht naar Nieuwegein rijdt vooralsnog niet.